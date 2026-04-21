Дорофеева в день своего 36-летия поразила сеть дерзким образом (фото)

А муж певицы Миша Кацурин показал ее в повседневной жизни.

Известная украинская певица Надя Дорофеева отмечает день рождения, 21 апреля ей исполнилось 36 лет. По случаю праздника исполнительница поделилась новым фото в своем Instagram.

На снимке певица сидит в большом черном кресле в коротком черном платье и белой накидке из фатина. На ногах - черные колготки и такие же черные туфли-"лодочки" с острым мысом. Главный акцент на фото сделан на длинных ногах певицы.

"36. Могу себе позволить. Новая эра", – кратко подписала снимок Надя Дорофеева, таким образом поздравив саму себя с праздником.

К поздравлениям певицы присоединились ее коллеги – артисты, телеведущие и другие звезды.

С днем рождения Дорофееву поздравил и ее муж - известный ресторатор Миша Кацурин. Он опубликовал 20 фотографий певицы в разных обстановках - от отдыха на море до поездки в поезде.

"Люблю все оттенки Нади Дорофеевой. Впрочем, Instagram позволяет загрузить только 20. А именно: Надя вокально-инструментальная, Надя леопардовая, Надя-подушка, Надя предконцертная, Надя-укрзализнычная, Надя семейная, Надя утренняя", – подписал он снимки.

Подписчики отметили, что Дорофеева выглядит невероятно в самой разнообразной обстановке, пожелали счастья и еще большего творческого развития.

В своем Telegram-канале певица записала для поклонников видео, показав, где и с кем празднует день рождения.

"У меня прекрасное настроение, я в Одессе, здесь прохладно, но классная погода и прекрасный мужчина рядом",- отметила она, "засветив" в кадре Кацурина.

Отметим, недавно Надя Дорофеева перенесла несколько своих концертов из-за ухудшения состояния здоровья. Звезда не раскрывала подробностей, лишь отметила, что на тот момент врачи запретили ей любые физические нагрузки. На сцену она планирует вернуться позже.

Напомним, как недавно Дорофеева назвала имя звезды, которой искренне восхищается, а также рассказала о детстве с российской попсой.

Вас также могут заинтересовать новости: