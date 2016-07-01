Масштабная коррупционная схема в СЭС Украины: главному санврачу сообщили о подозрении

Об этом УНИАН сообщили в НАБУ.

Так, Протасу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также подозрение предъявлено и задержанному начальнику департамента ГСЭС Александру Чепурному - по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК.

В НАБУ подчеркнули, что готовится ходатайство об избрании данным лицам меры пресечения.

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По словам директора Бюро Артема Сытника, коррупционная схема в Госсанэпидслужбе сегодня полностью ликвидирована.

«Надеюсь, что этот случай послужит уроком для других чиновников - сработает превентивная функция», - отметил он.

Как сообщалось, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс. грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.