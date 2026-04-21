В Киеве мужчина гулял с автоматом: полиция задержала еще одного потенциального стрелка

Задержанный местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который ходил с автоматом по жилому комплексу, сообщает полиция Киева

"Вчера, около 23:10, в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что в жилом комплексе на улице Каховской ходит вооруженный мужчина", – отмечают правоохранители.

В сообщении говорится, что была установлена квартира, в которую зашел нарушитель, и там его задержали. Это был 37-летний местный житель, который снимал квартиру. Он имел признаки опьянения.

В полиции отметили, что во время обыска в доме полицейские изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье и около 200 патронов, а также, вероятно, наркотические вещества. Изъятое направлено на экспертизу.

Стрельба в Киеве

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Киеве мужчина из автомата стрелял по людям в районе Демеевка в Киеве. На опубликованных в сети видео было видно, как он шел по улице и расстреливал прохожих.

Затем мужчина пошел в супермаркет, взяв людей в заложники. На переговоры он не пошел, после чего правоохранители его ликвидировали.

В результате действий террориста погибли семь человек, среди которых Игорь Савченко, музыкант группы "Другое Солнце".

