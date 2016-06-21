Новым послом Украины в Норвегии стал одиозный дипломат, призывавший рассказывать о "преступлениях Майдана"

О новоназначенном после Украины в Норвегии известно, что в "последние годы правления Януковича... он был третьим человеком в министерстве после Кожары и его "серого кардинала" Руслана Демченко", передает "ЕвроПравда".

Именно подпись Яцюка стоит на наиболее более одиозных директивах для посольств Украины.

В частности, речь идет о "разнарядке (послам) рассказывать в своих столицах очевидную ложь о "преступлениях Майдана".

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После Революции Достоинства Яцюка сместили с должности директора департамента и назначили "послом по особым поручениям без поручений".

"Это такая форма дипломатического ссылки, когда человеку намекают – пора увольняться", – говорится в публикации.

Кроме того, в карьерном росте Яцюка прослеживается и "российский след".

В среде дипломатов известно, что "своей карьерой Вячеслав Яцюк обязан лично Анатолию Орлу, бывшему руководителю внешнеполитического направления в администрации Кучмы. Орел не скрывает связи с Россией, да и сейчас находится именно там".

"Мнение дипломатов об этом человеке (Яцюке) – однозначное. Это назначение – позорное", – резюмирует автор публикации.

Напомним, 19 июня Порошенко назначил послов Украины в Малайзии, Норвегии, Шри-Ланке, Брунее и Танзании.