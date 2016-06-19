Порошенко назначил послов Украины в Малайзии, Норвегии, Шри-Ланке, Брунее и Танзании

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, Александр Нечитайло назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Малайзии, а Вячеслав Яцюка - на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия.

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Чрезвычайный и полномочный посол в Республике Индия Игорь Полиха по совместительству будет представлять Украину в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.

Кроме того, Дмитрий Сеник, который является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Сингапуре, теперь по совместительству будет работать послом и в Брунее Даруссаламе.

Также по совместительству чрезвычайным и полномочным послом Украины в Объединенной Республике Танзания назначен посол Украины в Кении Евгений Цимбалюк.