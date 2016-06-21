"Народный фронт" выступает за скорейшее назначение Верховной Радой членов ЦИК

Об этом заявил Председатель фракции Максим Бурбак 21 июня, комментируя дискуссию о кандидатурах членов Центризбиркома, внесенных президентом в Верховную Раду, сообщает сайт политсилы.

""Народный фронт" заинтересован в скорейшем назначении Центризбиркома. Это наше давнее принципиальное требование. Еще в ноябре 2015 г. протокольным решением мы подали Президенту наши предложения относительно новых членов ЦИК. Это Андрей Магера, Леонтий Шипилов и Анна Онищенко", - заявил Бурбак.

"Народный фронт", подчеркнул он, не менял своей позиции.

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"Официально вносить в Верховную Раду кандидатуры членов ЦИК - это исключительное право Президента. Президент предлагает тех, кого сам считает нужным, и фракции должны определяться относительно этих кандидатур. "Народный фронт" не отказывался ни от одной кандидатуры из тех, которые фракция утверждала на своем заседании. Мы не предлагали Президенту от фракции кого-то другого, кроме Магеры, Шипилова и Онищенко. Если Президент сейчас готов пересмотреть список кандидатов, которых он внес в Верховную Раду, - это надо сделать до конца этой недели. Так, чтобы наша и другие фракции определились относительно голосования непосредственно в начале пленарной недели", - пояснил Бурбак.

Вместе с тем, отметил он, Президент может провести консультации с фракциями Верховной Рады относительно кандидатов в Центризбирком, которые он внесет на утверждение Верховной Рады.

"Президент, как должностное лицо, ответственное за представление кандидатур в ЦИК, может организовать и возглавить неформальные политические консультации с фракциями относительно окончательного списка этих кандидатов. В частности, обсудить каждую из кандидатур и попробовать заранее договориться о ее поддержке в сессионном зале. "Народный фронт" готов к таким консультациям. Чтобы не оказалось так, что нынешний состав ЦИК одним голосованием отправим в отставку, а за их преемников голосов не найдется. Ведь за каждого нового члена ЦИК происходит отдельное голосование", - сказал Бурбак.