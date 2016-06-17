ЦИК повторно просит ВР и Кабмин выделить 12,5 миллионов гривень на промежуточные выборы

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В ЦИК напомнили, что в мае уже обращались в парламент и Кабмин об увеличении расходов госбюджета по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины". По расчетам ЦИК, для организации подготовки и проведения указанных выборов нужно 32 млн 167 тыс. 600 гривен. Однако законом о госбюджете на 2016 год установлены расходы в сумме лишь 19 млн 667 тыс. 600 грн, что на 12 млн 500 грн меньше от необходимых.

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Вместе с тем в начале июня ЦИК утвердила часть объема средств госбюджета по указанной бюджетной программе, из которых расходы ОИК, в том числе УИК, составляют 15 млн 969 тыс. 300 грн, или 57,5% от их общей потребности.

«Отсутствие средств на оплату труда членов участковых избирательных комиссий в день голосования и в дни установления итогов голосования может негативно повлиять на надлежащую организацию работы избирательных комиссий. Несмотря на критическую ситуацию с финансированием указанных выборов, вопрос выделения дополнительных средств до сих пор не решен», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).