Пукач этапирован в колонию в Тернопольской области для отбывания пожизненного заключения

Об этом сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

"На днях Пукач этапирован в Чертковское учреждения исполнения наказания № 26 (Тернопольская область). Там он будет содержаться в секторе с максимальным уровнем безопасности для лиц, осужденных к пожизненному заключению", - отметили в ГПтС.

Как сообщал УНИАН, Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, согласно заключению экспертов, мог принадлежать Гонгадзе.

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15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - Пукач находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 он был задержан в селе в Житомирской области.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил Пукачу приговор без изменений, после чего определенное наказание вступило в силу.

Гонгадзе похоронили 22 марта 2016 года в Киеве, на территории церкви Николая Набережного. Заказчики его убийства до сих пор не найдены и не наказаны.