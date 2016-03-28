ГПУ: вскоре следствие может назвать имена заказчиков убийства Гонгадзе

Заказчик и организатор убийства Георгия Гонгадзе, которого похоронили 22 марта, до сих пор не наказаны. Тем не менее говорят, что сейчас действительно существует политическая воля довести дело до конца, говорится в сюжете ТСН.Неделю.

Отмечается, что среди тех, кто мог быть причастным к заказу и организации убийства журналиста, один уже застрелен бывший министр Юрий Кравченко. Среди других, на которых в зале суда указал главный убийца Алексей Пукач, который получил пожизненное заключение - народный депутат Владимир Литвин, и представитель Украины на переговорах в Минске, экс-президент Леонид Кучма.

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Теперь все ждут окончательных выводов следствия, которое после установки убийц сейчас дорасследует дело о заказчиках убийства Гонгадзе. Хотя прошло много времени, исчезло много свидетелей, вещественных доказательств и документов, следователи рассчитывают на достаточно быстрый и, главное, точный результат.

"Когда озвучивался приговор в отношении Пукача, назывались какие-то фамилии. И он сам их провозглашал. Среди людей, которые непосредственно, по моему мнению, имеют отношение к тому, чтобы их в дальнейшем было названо именно по таким признакам, как вы сказали – подстрекатели, заказчики, организаторы – я не исключаю, что есть те люди, о которых вы сейчас мне сказали. В самое ближайшее время, я имею основания это утверждать, эти фамилии будут услышаны", – заверил заместитель генпрокурора Юрий Столярчук.

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Справка УНИАН. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге.

Самое громкое политическое убийство в истории Украины привело к радикализации украинского общества во времена правления на то время президента Леонида Кучмы и дало старт обновлению власти в стране.

В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

За день до похорон, 21 марта, президент Украины Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины жене убитого журналиста Гонгадзе - Мирославе.