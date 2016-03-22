В Киеве похоронили Георгия Гонгадзе

Как передает корреспондент УНИАН, возле могилы расположен большой казацкий крест. Церемонию отпевания и прощания внутри церкви представители СМИ не снимали.

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Проститься с журналистом пришли действующие народные депутаты, парламентарии прошлых созывов, общественные деятели и известные журналисты.

В приуроченном к похоронам обращении вдова Гонгадзе Мирослава подчеркнула, что с похоронами журналиста его дело не прекращается, заказчики убийства должны быть осуждены.

Справка УНИАН. Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать Гонгадзе. С тех пор тело хранилось в киевском морге.

Самое громкое политическое убийство в истории Украины привело к радикализации украинского общества во времена правления на то время президента Леонида Кучмы и дало старт обновлению власти в стране.

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В январе 2013 года Печерский райсуд Киева признал виновным в убийстве Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко, который сменил на посту главы государства Кучму, посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

За день до похорон, 21 марта, президент Украины Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины жене убитого журналиста Гонгадзе - Мирославе.