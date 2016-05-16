Появилось распоряжение Кабмина об увольнении Згуладзе с должности заместителя Авакова
13:22, 16 мая 2016Политика
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Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение об увольнении Эки Згуладзе с должности первого заместителя министра внутренних дел по собственному желанию.
Згуладзе уходит с должности заместителя главы МВД / Фото УНИАН
Распоряжение от 11 мая № 353-р обнародовано на Правительственном портале.
Также правительство уволило Андрея Гевко с должности заместителя министра образования и науки по собственному желанию.
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Как сообщал УНИАН, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Згуладзе приняла решение уйти с должности первого заместителя министра внутренних дел.
Она будет продолжать реформу правоохранительной системы на должности руководителя специально созданной группы советников министра внутренних дел.
Згуладзе стала первым заместителем главы МВД Украины в декабре 2014 года.
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