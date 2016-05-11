МВД обнародовало заявление Згуладзе по поводу своего увольнения

Об этом говорится в ее официальном заявлении, размещенном на сайте МВД.

«В декабре прошел год с момента моего назначения на должность первого заместителя министра внутренних дел Украины и истек срок моей договоренности с президентом и министром. Я не думала возвращаться на государственную службу после Грузии, однако в конце концов я приняла этот вызов в Украине. Для меня было большой честью поддержать дружественный народ, который борется сейчас так же, как во время Майдана», - отметила Згуладзе.

«Год назад ставки были очень высокие. Мы надеялись собственным примером показать, что реформа – это действия, а не слова. Война против Украины идет не за территорию, а против самой идеи независимой, справедливой, европейской страны. Однако молодые люди с Майдана, такие как Виталий Давыденко, который сейчас работает в патрульной полиции, и смелые ребята с фронта, такие как Александр Фацевич, который сейчас работает заместителем главы Нацполиции, хотят, могут и будут строить Украину, где есть закон и справедливость», - подчеркнула Згуладзе.

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«И нам это удалось... Мы доказали, что даже в сложных условиях можно делать реформы в пользу людей», - убеждена бывший первый заместитель главы МВД.

Згуладзе объяснила, что не ушла с должности в декабре, чтобы пройти трудный переходный путь от милиции до полиции вместе с командой и не ослабить процесс реформ во время правительственного кризиса. «Однако даже сейчас, когда сформирован новый Кабинет министров, я не могу оставить эту историю, которую мы делали вместе», - заявила она.

«Я остаюсь в команде и, приняв предложение министра, буду возглавлять специально созданную группу советников. Сейчас вызовы еще большие, ведь реформа продолжается. Я и в дальнейшем буду работать с украинцами и друзьями Украины, строя линию обороны от коррупции и беззакония. Наша команда не только продолжит реформу полиции, но и в других сферах, фокусируясь на устойчивости достигнутого», - отметила она.

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«Будут проблемы, будет сложно, иногда даже захочется сдаться. Но, на счастье, в плен к самому себе не сдаться. Если не будет реформы судов, прокуратуры, таможни и так далее, мы не полицию потеряем, мы потеряем шанс на другую Украину. Но если у нас получится, то Украина изменит не только свою судьбу, но и будущее всей Европы. Именно в это я верю», - подчеркнула Згуладзе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал, что первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе приняла решение оставить эту должность.

Згуладзе была назначена первым заместителем главы МВД Украины в декабре 2014 года.