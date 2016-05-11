Згуладзе уходит в отставку с поста первого замглавы МВД

13:43, 11 мая 2016
Политика
7104 0
обновлено

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе уходит с поста.

Эка Згуладзе / УНИАН

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

При этом он отметил, что Кабмин принял данное решение по просьбе самой Згуладзе.

"Эка уходит с 1-го зама. КМ принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление, не нужно слухов", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеАваков ушел в отпуск, оставив вместо себя Згуладзе

При этом Аваков добавил, что Згуладзе приняла его предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников.

Читайте такжебыла назначена первым замглавы МВД

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter