Згуладзе уходит в отставку с поста первого замглавы МВД
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе уходит с поста.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.
При этом он отметил, что Кабмин принял данное решение по просьбе самой Згуладзе.
"Эка уходит с 1-го зама. КМ принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление, не нужно слухов", - говорится в его сообщении.
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При этом Аваков добавил, что Згуладзе приняла его предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников.
1/1 Эка уходит с 1го зама. КМ принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление, не нужно слухов— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2016
Искренне: ВЕЛИКОЕ СПАСИБО за работу!
Эка Згуладзе приняла мое предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников. Впереди много дел!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2016