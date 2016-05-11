Згуладзе уходит в отставку с поста первого замглавы МВД

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

При этом он отметил, что Кабмин принял данное решение по просьбе самой Згуладзе.

"Эка уходит с 1-го зама. КМ принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление, не нужно слухов", - говорится в его сообщении.

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При этом Аваков добавил, что Згуладзе приняла его предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников.

1/1 Эка уходит с 1го зама. КМ принял решение по ее просьбе. Эка сделает заявление, не нужно слухов

Искренне: ВЕЛИКОЕ СПАСИБО за работу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2016 Эка Згуладзе приняла мое предложение и продолжит работу в команде реформ МВД, возглавив специальную группу советников. Впереди много дел! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2016

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