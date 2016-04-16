Партия местного самоуправления анонсировала создание Коалиции непарламентских политических сил Украины

Углубление политического кризиса заставило непарламентские силы Украины объединить усилия для спасения государства.16 апреля 2016 года, по инициативе политической партии «Партия местного самоуправления», состоялся Всеукраинский форум непарламентских сил Украины и общественных организаций. В мероприятии приняли участие около 200 представителей 36 политических партий и общественных объединений.

Цель мероприятия – объединить усилия непарламентских сил Украины ради поиска действенных путей преодоления политического, экономического, социального кризиса, построения новой модели государственности и стратегии ее развития.

Как отметил глава совета ПАРМС Александр Кондрашов, последние события в стенах Верховной Рады, в частности и в отношении формирования нового правительства, окончательно разочаровали украинское общество и мировое сообщество. Создание коалиции между «Народным фронтом» и Блоком Петра Порошенко завершило процесс узурпации власти олигархатом. Это окончательно лишает Украину шансов на развитие, реализацию каких либо действенных реформ, обрекая граждан на дальнейшее обнищание.

«Попытки действующей власти в любой способ не допустить проведения досрочных парламентских выборов, которые бы позволили украинскому народу самостоятельно выбрать новый, эффективный путь спасения и развития государства, приведут к углублению политико-экономического кризиса и обострения общественных процессов. Правительство Гройсмана, как и предыдущее правительство Яценюка, не пользуется доверием общества, не имеет четкого плана преодоления кризисных явлений. Парламентская коалиция полностью контролируется олигархическими группами. Фактически, произошла концентрация власти в руках президента Петра Порошенко, который недавно был первым критиком узурпации власти Януковичем. Такая крайне угрожающая ситуация заставляет прогрессивные силы Украины объединить усилия ради немедленного спасения от неминуемой потери демократического пути развития и даже суверенитета», - отметил Кондрашов.

Коалиция будет существовать на принципах равноправного членства, руководящим органом которой станет межпартийный Координационный совет. Цель движения будет заключаться в разработке стратегии построения новой модели государственного управления. Накануне досрочных парламентских выборов, которые, по мнению делегатов Форума, неизбежны, Коалиция непарламентских сил Украины предложит людям подробный план первоочередных действий, в отношении реальных и эффективных изменений во всех направлениях народного хозяйства.По словам председателя совета ПАРМС, Форум непарламентских политических партий и общественных организаций положит начало созданию мощного военно-гражданского движения - Коалиции непарламентских сил Украины, которую планируется учредить уже в ближайшее время.

«Совместными усилиями мы должны немедленно, вместе с местными общинами, начать работу над созданием новой народной Конституции Украины. Мы должны добиться остановки грабежа государства под лозунгами приватизации государственных стратегических предприятий и земли, введение моратория на повышение тарифов, цен на основные продукты питания и лекарства. Мы имеем в конце концов предложить обществу действенный механизм остановки войны на Востоке, и начала мирного процесса возрождения экономики, международного имиджа Украины, нормальной жизни граждан», - подчеркнул Кондрашов.

Делегаты Форума поддержали резолюцию собрания об объединении усилий, и направили обращение к президенту Украины с требованием инициировать роспуск Верховной Рады Украины, безотлагательно остановить антигосударственные процессы по распродаже государственных активов и повышение тарифов.