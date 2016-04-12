В Верховной Раде Порошенко проводит встречу со своей фракцией

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.

По информации собеседника агентства, на встрече обсуждают будущий состав Кабинета министров.

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Как сообщал УНИАН, возле здания парламента усилена охрана. Так происходит обычно тогда, когда в ВР находятся президент Украины или премьер-министр.