В Верховной Раде Порошенко проводит встречу со своей фракцией
10:03, 12 апреля 2016Политика
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В Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с фракцией "Блок Петра Порошенко".
REUTERS
Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.
По информации собеседника агентства, на встрече обсуждают будущий состав Кабинета министров.
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Как сообщал УНИАН, возле здания парламента усилена охрана. Так происходит обычно тогда, когда в ВР находятся президент Украины или премьер-министр.
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