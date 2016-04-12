К стенам Рады в день голосования за премьера стянули Нацгвардию, скорую и пожарных
Сегодня, 12 апреля, день в Верховной Раде должен быть непростым и ответственным.
В Украине может появиться новый премьер-министр, передает ТСН.
Переговоры могут состояться относительно коалиции и состава нового правительства. В парламенте уже лежит заявление на увольнение Арсения Яценюка и есть новый кандидат в премьеры.
Сообщается, что у стен ВР дежурит полиция и Национальная гвардия. Один рубеж Нацгвардии стоит у стен парламента, другой - в парке. Также возле Рады стоят машины Нацгвардии, карета скорой помощи и пожарная машина.
Как передает корреспондент УНИАН, также задействована собака, натренированная на поиск взрывчатки.
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В парламенте будут рассматривать представления Арсения Яценюка на увольнение и потом, возможно, будет создана коалиция. Также ожидают, что будет объявлено о новом правительстве. Переговоры относительно нового правительства продолжались до поздней ночи.
Напомним, 10 апреля Арсений Яценюк объявил о своей отставке с поста премьера. Он отметил, что считает два своих правительства уникальными и после отставки видит свои полномочия несколько шире, чем на посту премьера.
24 марта фракция "Блока Петра Порошенко" выдвинула кандидатуру председателя парламента Гройсмана на пост премьер-министра. По предложению "БПП", в случае поддержки Гройсмана, за "Народным фронтом" остается должность спикера.