Порошенко ответил на критическую статью NYT о коррупции в Украине: "гибридная война"

Президент Петр Порошенко видит в критическом материале американского издания попытку дискредитировать Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции во время Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

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"Мне известна эта статья. Я хотел бы это четко прокомментировать. На сегодняшний день против Украины проводится гибридная война. В том числе и через механизмы распространения информации, которая дискредитирует украинское государство", — сказал Порошенко.

Напомним, в материале речь шла о том, что если президент Петр Порошенко и парламент не согласятся назначить реальных бойцов с коррупцией и внедрить серьезную судебную реформу, ситуация с коррупцией не изменится.

Президент, премьер-министр и парламент Украины должны осознать, что Международный валютный фонд и страны-доноры, в том числе США, не могут продолжать "кидать лопатой" деньги в коррумпированное болото, если правительство не начнет формирование демократического правления, чего украинцы требовали во время Майдана, напоминали авторы The New York Times.