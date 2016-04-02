Порошенко ответил на критическую статью NYT о коррупции в Украине: "гибридная война"
По мнению президента, статья в издании The New York Times, где говорилось о необходимости срочно назначить нового генпрокурора и начать настоящую борьбу с коррупцией, является элементом "гибридной войны" по дискредитации Украины.
Президент Петр Порошенко видит в критическом материале американского издания попытку дискредитировать Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции во время Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.
Читайте такжеПорошенко будет разговаривать с новым генпрокурором о восстановлении Сакварелидзе в должности – Ложкин
"Мне известна эта статья. Я хотел бы это четко прокомментировать. На сегодняшний день против Украины проводится гибридная война. В том числе и через механизмы распространения информации, которая дискредитирует украинское государство", — сказал Порошенко.
Напомним, в материале речь шла о том, что если президент Петр Порошенко и парламент не согласятся назначить реальных бойцов с коррупцией и внедрить серьезную судебную реформу, ситуация с коррупцией не изменится.
Президент, премьер-министр и парламент Украины должны осознать, что Международный валютный фонд и страны-доноры, в том числе США, не могут продолжать "кидать лопатой" деньги в коррумпированное болото, если правительство не начнет формирование демократического правления, чего украинцы требовали во время Майдана, напоминали авторы The New York Times.