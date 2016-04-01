Порошенко должен открыто выбрать нового генпрокурора, нацеленного на глубокую реформу - The New York Times
Если президент Петр Порошенко и парламент не согласятся назначить реальных бойцов с коррупцией и внедрить серьезную судебную реформу, ситуация с коррупцией не изменится.
Об этом говорится в редакционной статье The New York Times, передает ТСН.
Украинский парламент проголосовал за увольнение одиозного генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Во время пребывания на посту он стал символом глубоко укоренившейся в Украине культуры коррупции, не сумев привлечь к ответственности ни одного члена свергнутого режима Януковича или нынешнего правительства, блокируя усилия настроенных на реформы депутатов.
В последние часы пребывания на посту Шокин уволил своего заместителя Давида Сакварелидзе, бывшего прокурора Грузии, которого Порошенко пригласил в Украину для борьбы с коррупцией. До этого Шокин систематически очистил свое ведомство от тех, кто выступает за реформы прокуратуры. Сейчас исполняет обязанности генерального прокурора Юрий Севрук, который является другом Шокина, и можно не сомневаться, что он будет продолжать его практику.
Президент, премьер-министр и парламент Украины должны осознать, что Международный валютный фонд и страны-доноры, в том числе США, не могут продолжать "кидать лопатой" деньги в коррумпированное болото, если правительство не начнет формирование демократического правления, чего украинцы требовали во время Майдана, напоминает The New York Times.
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"Господин Порошенко просто не может позволить одному из ближайших друзей Шокина занять его место. Он должен немедленно восстановить в должности Сакварелидзе и начать широкую общественную дискуссию о выборе следующего генерального прокурора, ясно давая понять, что он должен быть нацелен на глубокую реформу при поддержке правительства", - говорится в статье.