Порошенко должен открыто выбрать нового генпрокурора, нацеленного на глубокую реформу - The New York Times

Об этом говорится в редакционной статье The New York Times, передает ТСН.

Украинский парламент проголосовал за увольнение одиозного генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Во время пребывания на посту он стал символом глубоко укоренившейся в Украине культуры коррупции, не сумев привлечь к ответственности ни одного члена свергнутого режима Януковича или нынешнего правительства, блокируя усилия настроенных на реформы депутатов.

В последние часы пребывания на посту Шокин уволил своего заместителя Давида Сакварелидзе, бывшего прокурора Грузии, которого Порошенко пригласил в Украину для борьбы с коррупцией. До этого Шокин систематически очистил свое ведомство от тех, кто выступает за реформы прокуратуры. Сейчас исполняет обязанности генерального прокурора Юрий Севрук, который является другом Шокина, и можно не сомневаться, что он будет продолжать его практику.

Президент, премьер-министр и парламент Украины должны осознать, что Международный валютный фонд и страны-доноры, в том числе США, не могут продолжать "кидать лопатой" деньги в коррумпированное болото, если правительство не начнет формирование демократического правления, чего украинцы требовали во время Майдана, напоминает The New York Times.

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"Господин Порошенко просто не может позволить одному из ближайших друзей Шокина занять его место. Он должен немедленно восстановить в должности Сакварелидзе и начать широкую общественную дискуссию о выборе следующего генерального прокурора, ясно давая понять, что он должен быть нацелен на глубокую реформу при поддержке правительства", - говорится в статье.