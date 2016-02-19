В Раде обсуждают кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора
14:38, 19 февраля 2016Политика
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В Верховной Раде и фракции "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность назначения Юрия Луценко на должность генерального прокурора Украины.
Кандидатуру Луценко предлагают на место Шокина / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от "БПП" Мустафа Найем сегодня журналистам в кулуарах парламента.
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"Эта информация есть, мы такие слухи знаем. Она обсуждается и в середине фракции, и в парламенте. Сам Юрий Витальевич пока не подтвердил эту информацию и не опровергал ее в том числе. Но я думаю, если его кандидатуру предложит президент, Верховная Рада должна ее рассмотреть", - заявил он.
Одновременно Найем добавил, что сначала необходимо дождаться официального представления о снятии Виктора Шокина с должности генпрокурора.
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