В Раде обсуждают кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от "БПП" Мустафа Найем сегодня журналистам в кулуарах парламента.

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"Эта информация есть, мы такие слухи знаем. Она обсуждается и в середине фракции, и в парламенте. Сам Юрий Витальевич пока не подтвердил эту информацию и не опровергал ее в том числе. Но я думаю, если его кандидатуру предложит президент, Верховная Рада должна ее рассмотреть", - заявил он.

Одновременно Найем добавил, что сначала необходимо дождаться официального представления о снятии Виктора Шокина с должности генпрокурора.