В Раде обсуждают кандидатуру Юрия Луценко на должность генпрокурора

14:38, 19 февраля 2016
Политика
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В Верховной Раде и фракции "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность назначения Юрия Луценко на должность генерального прокурора Украины.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от "БПП" Мустафа Найем сегодня журналистам в кулуарах парламента.

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"Эта информация есть, мы такие слухи знаем. Она обсуждается и в середине фракции, и в парламенте. Сам Юрий Витальевич пока не подтвердил эту информацию и не опровергал ее в том числе. Но я думаю, если его кандидатуру предложит президент, Верховная Рада должна ее рассмотреть", - заявил он.

Одновременно Найем добавил, что сначала необходимо дождаться официального представления о снятии Виктора Шокина с должности генпрокурора.

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