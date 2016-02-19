В ГПУ уверяют, что Шокин до сих пор "генпрокурор в отпуске" - СМИ
11:10, 19 февраля 2016Политика
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Генпрокурор Виктор Шокин как раньше прибывает на должности генпрокурора, находясь в отпуске.
Шокин до сих пор генпрокурор, однако в отпуске / Фото УНИАН
Об этом заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко, сообщает 112.ua.
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Ранее сообщалось, что заявление Шокина об отставке поступило к Администрации президента.
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