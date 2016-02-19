В ГПУ уверяют, что Шокин до сих пор "генпрокурор в отпуске" - СМИ

Генпрокурор Виктор Шокин как раньше прибывает на должности генпрокурора, находясь в отпуске.

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