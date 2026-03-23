Блогер проехал 1000 км на китайском автомобиле и признал его лучшим, чем Tesla: какие аргументы он привёл

Этот электрогибрид покорил мужчину своими функциями и оснащением, а также качеством исполнения.

Китайские электромобили перестали быть копиями западных брендов и теперь сами задают темп мировой индустрии. Известный автомобильный блогер Сэм Эванс, известный как The Electric Viking, провел три дня за рулем нового XPeng P7 EREV, преодолев 1000 километров по дорогам Поднебесной. Как сообщает портал Supercarblondie, результаты этого испытания заставили мужчину пересмотреть лидерство американских технологий.

Во-первых, следует отметить, что в отличие от Tesla автомобиль XPeng P7 EREV является гибридом, но необычным. Небольшой бензиновый двигатель здесь не вращает колеса напрямую, а работает исключительно как генератор. Главная задача двигателя: вырабатывать электричество для подзарядки батареи прямо во время движения. Блогер отметил, что в повседневной жизни машина ведет себя как полноценный электрокар, что обеспечивает невероятную плавность хода.

Во время тестирования Эванс почти не использовал бензин, ведь запас хода только на электрической тяге составляет около 400 километров. Блогер редко видел причину включать двигатель-генератор.

"Это было похоже на обычный электромобиль", – пояснил он в своем видео.

Пятиметровый седан не стал проблемой и на сложных участках. На узких горных дорогах он оставался элегантным и управляемым.

Практичность также на высоте. Благодаря кузову лифтбэк, XPeng P7 предлагает гораздо больше места для багажа, чем главный конкурент – Tesla Model 3. Но настоящий сюрприз ждал блогера в электронных "мозгах" машины.

Больше всего мужчину поразила система помощи водителю. Система с необычайной уверенностью справлялась с плотным движением транспорта, непредсказуемыми водителями и проливным дождем.

Эванс сравнил этот опыт с передовой системой помощи водителю, которую использует Tesla. Блогер заявил, что новейшее программное обеспечение XPeng ощущается столь же эффективным в реальных условиях.

К концу 1000-километрового путешествия вывод блогера стал очевидным: китайская автоиндустрия больше не догоняет лидеров. Она сама становится лидером.

