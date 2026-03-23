МОН усилит контроль за посещаемостью в школах: Лисовой о штрафах и привлечении полиции

Речь идет о том, что на родителей могут налагаться денежные штрафы даже до 5100 гривен.

Министерство образования и науки будет более строгоотноситься к пропускам занятий в школе. Об этом заявил на пресс-конференции министр образования и науки Оксен Лисовой, сообщают Новини.LIVE.

"Мы фактически фиксируем нарушение права детей на образование. И далее совместно с ювенальной полицией выясняем причины такого нарушения", – подчеркнул он.

По его словам, далее может последовать ответственность за родительскую халатность или другие причины, которые урегулированы и применяются в соответствии с законодательством.

"Вопрос в том, что мы будем более строго относиться к пропускам школы", – подчеркнул Лисовой.

В Минобразования отмечают, что не наделены полномочиями штрафовать родителей за непосещение школы учениками. Речь идет лишь о фиксации отсутствия ребенка на уроках, а дальше с этим будут работать сотрудники ювенальной полиции.

В соответствии с законодательством, предусмотрен штраф родителям за систематические прогулы школы их детьми без уважительных причин, который может достигать 5100 гривен.

Ответственность родителей

Помощник юриста Игорь Фигорнюк из адвокатского бюро "Ивана Хомича" рассказал эксклюзивно для УНИАН, действительно ли законодательством предусмотрен штраф за прогулы в школе, и в каких случаях о нарушении могут сообщить в полицию.

Согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в Украине родителей штрафуют за систематические прогулы детьми школы без уважительных причин. За первое нарушение штраф составляет 850–1700 грн, а при повторном в течение года – 1700–5100 грн. Он применяется при отсутствии более 10 дней подряд без уважительных причин.

По словам помощника юриста, прямой статьи, которая предусматривала бы наказание за то, что ребенок прогулял школу, нет. Но есть статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию. Они обязаны обеспечить полное школьное образование ребенку – это предусмотрено частью 3 статьи 150 Семейного кодекса.

Вас также могут заинтересовать новости: