Не та сумма, которая вправит мозги: в Украине хотят увеличить штрафы за нарушение закона о языке

Инициируется внесение изменений в законодательство в части ответственности юридических лиц – увеличение штрафов в два-три раза.

Штрафы за нарушение языкового законодательства нужно повысить, ведь "3400 или даже 5800 – это не та сумма, которая вправит мозги".

Такое заявление сделала Елена Ивановская, уполномоченная по защите государственного языка, в выпускепрограммы "Рандеву" с Яниной Соколовой. Она отметила, что в 2025 году было на 26% больше мероприятий государственного контроля, чем в 2024-м. Уполномоченная связала это с тем, что "сограждане стали менее терпимыми к нарушению их языковых прав". За два месяца 2026 года проведено уже 100 государственных проверок.

Что касается размеров штрафов, которые варьировались от 1 700 грн до 11 тыс. 900 грн, Ивановская отметила, что законодательство было призвано "не наказывать, а осуществлять просветительскую и поощрительную миссию".

Она подчеркнула, что существуют разные типы нарушителей. "Если к одним можно применить предупреждение в качестве первого шага и в течение 30 дней нарушитель может исправить ситуацию, то есть такие нарушители, которые делают это сознательно, систематически. И, конечно, такой штраф в 3400 или даже 5800 – это не та сумма, которая приведет в чувство и заставит соблюдать закон и стать законопослушным", – подчеркнула омбудсмен.

Поэтому, добавила она, инициируется внесение изменений в действующее законодательство в части ответственности юридических лиц – увеличение штрафов в 2–3 раза.

"Если не работает превентивный эффект тех штрафов, которые существуют на сегодняшний день, то нужно идти на повышение. Я думаю, мы должны достичь серьезной точки, которая станет необратимой, и люди станут законопослушными".

Требования к языку для бьюти-блогеров и тарологов

Как сообщал УНИАН, Ивановская требует от пользователей Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и YouTube, в частности, мастеров бьюти-сферы, тарологов, блогеров и других физических лиц-предпринимателей, которые продвигают свои услуги в соцсетях, вести свои страницы на украинском языке.

По ее словам, если страница используется для работы или продвижения услуг, то она подпадает под требования языкового законодательства.

