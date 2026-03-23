На Майорке решили бороться с туристами, поедающими мороженое на улицах

Туристический сезон еще не наступил, но жители Майорки уже протестуют против туристов.

С началом туристического сезона на испанской Майорке горожане принимают меры, чтобы отговорить туристов от скопления на улицах за поеданием мороженого.

Как пишет The Olive Press, местные жители и владельцы магазинов развешивают плакаты, призывающие туристов не блокировать тротуары и входы в магазины во время перекуса.

Также некоторые бизнесы разместили таблички с просьбой к посетителям не сидеть на подоконниках или лестницах.

Городские власти Пальмы также подхватили этот тренд – охранники у здания городского совета отгоняют посетителей, блокирующих вход в Управление по работе с гражданами (OAC) на площади Санта-Эулалия.

Чрезмерный туризм на Майорке

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в течение последних нескольких лет местные жители ведут ожесточенную борьбу з чрезмерным туризмом. Люди жалуются, что туристы буквально вытесняют их с острова – доступное жилье снять нереально, на улицах толпы, шум и грязь. Доходит до того, что туристов начали специально заманивать в опасные места.

Реагируя на ситуацию, местные власти начали постепенно вводить жесткие ограничения для туристов на Майорке – от строгих правил на пляжах до лимитов для круизных лайнеров.

Но есть у этих мер и обратная сторона – прошлым летом на острове под конец туристического сезона начали жаловаться на рост безработицы и падение доходов, ведь часть туристов испугалась протестов и отказалась от поездок туда.

