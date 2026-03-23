Судя по видео, у Ирана еще есть большой запас неповрежденных ракет.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) опубликовал новые кадры своего подземного объекта, где размещены системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. Там можно увидеть пусковые установки и запасы контейнеров с ракетами-перехватчиками, пишет в сети Х старший репортер BBC Фарзад Сейфикаран.

"Похоже, что Иран переместил часть систем противовоздушной обороны в подземные туннели, чтобы защитить их от атак", – написал он.

Военный портал "Милитарный" также отметил, что на кадрах видна неповрежденная зенитно-ракетная система иранского производства Khordad-15. Такую систему Иран впервые показал в 2019 году.

Отмечается, что для перехвата воздушных целей комплекс использует зенитные управляемые ракеты Sayyad-3. По словам иранских военных, Khordad-15 способен обнаруживать до шести различных целей одновременно. Авторы напомнили, что система рассчитана на борьбу как с самолетами, так и с беспилотными летательными аппаратами в радиусе до 150 километров.

В Иране утверждали, что Khordad-15 может обнаруживать самолеты с технологией "стелс" в радиусе до 85 километров. В частности, КВИР утверждает, что эти системы использовались для поражения истребителя F-35.

Как Иран смог "достать" невидимый F-35

Напомним, что 19 марта стало известно об экстренной посадке американского истребителя F-35 на авиабазе на Ближнем Востоке после вероятного поражения иранским огнем. Инцидент произошел во время боевого вылета над территорией Ирана. Самолет был вынужден срочно прервать задание. В настоящее время специалисты проводят его подробную техническую экспертизу. Состояние пилота удовлетворительное.

Добавим, что истребитель F-35 представляет для Ирана большую стратегическую угрозу. Его конструкция, скорость и полезная нагрузка позволяют ему обходить передовые системы обороны и поражать критически важные цели без предупреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: