Что полезнее - тыквенные семечки или семена чиа: ответ диетологов

Оба продукта считаются суперпродуктами.

Тыквенные семечки и семена чиа, – это суперпродукты, поддерживающие организм множеством способов. Эксперты по питанию рассказали порталу marthastewart.com, в чем преимущества каждого из них и лучшие способы включить их в рацион.

Тыквенные семена против семян чиа: что полезнее?

Оба продукта богаты питательными веществами и хорошо дополняют друг друга, а также легко вписываются в растительную диету, говорит диетолог Мелисса Мроз-Планеллс.

Для увеличения потребления клетчатки особенно хороши семена чиа, говорит Мроз-Планеллс. Если Также, если приоритетом является увеличение потребления кальция для здоровья костей, диетолог Дезире Нильсен рекомендует есть больше семян чиа.

В то же время, если вы хотите больше белка и полезных жиров для чувства сытости, тыквенные семечки могут подойти лучше, говорит Мроз-Планеллс.

Польза тыквенных семечек

Тыквенные семечки – это суперпродукт, который обладает множеством полезных свойств для здоровья, подтверждают исследования.

1. Полезные для сердца жиры

Тыквенные семечки содержат ненасыщенные жирные кислоты, такие как растительные жирные кислоты омега-3, альфа-линоленовая кислота (АЛК) и омега-6, а также мононенасыщенные жиры. Эти полезные жиры помогают снизить уровень ЛПНП (плохого холестерина), повысить уровень ЛПВП (хорошего холестерина) и регулировать кровяное давление.

2. Белки и минералы

Тыквенные семечки считаются полноценными белками и содержат все девять незаменимых аминокислот. Они являются отличными источниками магния, фосфора и железа, поддерживая энергетический обмен и функцию мышц.

"Магний важен для функционирования нервной системы, включая расслабление мышц, поэтому он так полезен для сердца", – объясняет Нильсен, добавляя, что цинк имеет решающее значение для иммунной функции и здоровья кожи.

3. Противовоспалительные свойства

Тыквенные семечки содержат антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, которые дополняют омега-3, помогая уменьшить воспаление в организме, подтверждают исследования.

"Следите за размером порций, так как и тыквенные, и чиа богаты калориями", – говорит Мроз-Планеллс. В одной унции (30 г) тыквенных семечек содержится около 125 калорий; в одной унции семечек чиа – около 138 калорий.

Как употреблять тыквенные семечки

Попробуйте измельчить семена в небольшие питательные "посыпки" и посыпать ими утреннюю кашу, предлагает Нильсен. Добавьте их в гранолу и кексы, или посыпьте ими супы, салаты, йогурт, овсянку, зерновые боулы, хумус и гуакамоле. Из тыквенных семечек также получается богатое питательное масло.

Польза семян чиа

1. Белки и минералы

Семена чиа богаты необходимыми минералами, включая фосфор, селен и марганец, которые важны для метаболизма и антиоксидантной защиты. Содержание кальция и магния помогает поддерживать здоровье костей и нервной системы, отмечает Нильсен, а цинк и железо важны для поддержания энергии и иммунитета, согласно исследованям.

2. Здоровье кишечника

"Семена чиа содержат как растворимую (поэтому они образуют гель), так и нерастворимую клетчатку, которая помогает улучшить здоровье кишечника", – говорит Нильсен.

3. Полезные жиры

Этот суперпродукт также является уникальным источником омега-3 жирных кислот. "Всего одна столовая ложка содержит всю необходимую вам суточную норму омега-3 АЛК!" – говорит Нильсен.

Как употреблять семена чиа

Семена чиа могут заменить яйца в выпечке. "Я размешиваю одну столовую ложку молотых семян чиа с двумя столовыми ложками теплой воды и даю настояться перед использованием", – говорит Нильсен.

Семена чиа идеально подходят для кремовой текстуры и повышения содержания клетчатки, говорит Мроз-Планеллс. Также одна-две столовые ложки семян на порцию увеличивают содержание омега-3 жирных кислот и минералов в овсянке, приготовленной на ночь.

Ранее УНИАН рассказывал, что диетологи советуют измельчать тыквенные семена перед употреблением – это принесет больше пользы организму.

