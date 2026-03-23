Что полезнее - тыквенные семечки или семена чиа: ответ диетологов

Тыквенные семечки и семена чиа, – это суперпродукты, поддерживающие организм множеством способов. Эксперты по питанию рассказали порталу marthastewart.com, в чем преимущества каждого из них и лучшие способы включить их в рацион.
Тыквенные семена против семян чиа: что полезнее?
Оба продукта богаты питательными веществами и хорошо дополняют друг друга, а также легко вписываются в растительную диету, говорит диетолог Мелисса Мроз-Планеллс.
Для увеличения потребления клетчатки особенно хороши семена чиа, говорит Мроз-Планеллс. Если Также, если приоритетом является увеличение потребления кальция для здоровья костей, диетолог Дезире Нильсен рекомендует есть больше семян чиа.
В то же время, если вы хотите больше белка и полезных жиров для чувства сытости, тыквенные семечки могут подойти лучше, говорит Мроз-Планеллс.
Польза тыквенных семечек
Тыквенные семечки – это суперпродукт, который обладает множеством полезных свойств для здоровья, подтверждают исследования.
1. Полезные для сердца жиры
Тыквенные семечки содержат ненасыщенные жирные кислоты, такие как растительные жирные кислоты омега-3, альфа-линоленовая кислота (АЛК) и омега-6, а также мононенасыщенные жиры. Эти полезные жиры помогают снизить уровень ЛПНП (плохого холестерина), повысить уровень ЛПВП (хорошего холестерина) и регулировать кровяное давление.
2. Белки и минералы
Тыквенные семечки считаются полноценными белками и содержат все девять незаменимых аминокислот. Они являются отличными источниками магния, фосфора и железа, поддерживая энергетический обмен и функцию мышц.
"Магний важен для функционирования нервной системы, включая расслабление мышц, поэтому он так полезен для сердца", – объясняет Нильсен, добавляя, что цинк имеет решающее значение для иммунной функции и здоровья кожи.
3. Противовоспалительные свойства
Тыквенные семечки содержат антиоксиданты, такие как витамин Е и флавоноиды, которые дополняют омега-3, помогая уменьшить воспаление в организме, подтверждают исследования.
"Следите за размером порций, так как и тыквенные, и чиа богаты калориями", – говорит Мроз-Планеллс. В одной унции (30 г) тыквенных семечек содержится около 125 калорий; в одной унции семечек чиа – около 138 калорий.
Как употреблять тыквенные семечки
Попробуйте измельчить семена в небольшие питательные "посыпки" и посыпать ими утреннюю кашу, предлагает Нильсен. Добавьте их в гранолу и кексы, или посыпьте ими супы, салаты, йогурт, овсянку, зерновые боулы, хумус и гуакамоле. Из тыквенных семечек также получается богатое питательное масло.
Польза семян чиа
1. Белки и минералы
Семена чиа богаты необходимыми минералами, включая фосфор, селен и марганец, которые важны для метаболизма и антиоксидантной защиты. Содержание кальция и магния помогает поддерживать здоровье костей и нервной системы, отмечает Нильсен, а цинк и железо важны для поддержания энергии и иммунитета, согласно исследованям.
2. Здоровье кишечника
"Семена чиа содержат как растворимую (поэтому они образуют гель), так и нерастворимую клетчатку, которая помогает улучшить здоровье кишечника", – говорит Нильсен.
3. Полезные жиры
Этот суперпродукт также является уникальным источником омега-3 жирных кислот. "Всего одна столовая ложка содержит всю необходимую вам суточную норму омега-3 АЛК!" – говорит Нильсен.
Как употреблять семена чиа
Семена чиа могут заменить яйца в выпечке. "Я размешиваю одну столовую ложку молотых семян чиа с двумя столовыми ложками теплой воды и даю настояться перед использованием", – говорит Нильсен.
Семена чиа идеально подходят для кремовой текстуры и повышения содержания клетчатки, говорит Мроз-Планеллс. Также одна-две столовые ложки семян на порцию увеличивают содержание омега-3 жирных кислот и минералов в овсянке, приготовленной на ночь.
Ранее УНИАН рассказывал, что диетологи советуют измельчать тыквенные семена перед употреблением – это принесет больше пользы организму.