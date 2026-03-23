Зеленский раскрыл планы РФ по запуску БПЛА с наземных станций в Беларуси

Президент подчеркнул, что россияне устанавливают станции запуска дронов на временно оккупированных территориях и у Лукашенко.

Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и в Беларуси. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко.

"Имеем четкую информацию, что Россия планирует дальнейшее развертывание наземных станций управления беспилотниками дальнего действия как на временно оккупированной территории Украины, так и с четырех станций на территории Беларуси. Будем реагировать соответствующим образом", – подчеркнул Зеленский.

Он поручил Иващенко проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые мы можем обнародовать.

Зеленский также отметил, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму:

"У нас есть неопровержимые данные, что россияне продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму. Россия использует собственные возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных о взаимодействии от партнеров на Ближнем Востоке".

Президент Украины сообщил, что ГУР в регулярном формате предоставляет оценку ситуации на фронте и внутреннюю российскую информацию об активности на поле боя. По его словам, российское командование постоянно пытается преувеличить достижения российских войск на передовой и в дальнейшем использовать такие преувеличенные данные штаба группировки российского оккупационного контингента в переговорном процессе.

Ситуация с весенним наступлением оккупантов

Как сообщал УНИАН, Россия еще до начала своего весенне-летнего наступления столкнулась с трудностями и почти полной остановкой фронта. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его мнению, РФ меняет свои цели со стратегических на оперативные. Тогда как планы врага на летнюю кампанию зависят от тех ресурсов, которые они параллельно накапливают.

Украинские операторы дронов в марте сорвали масштабное наступление российских оккупантов, уничтожив две вражеские бригады за три дня. Это катастрофические показатели даже по российским меркам. Несмотря на сложности с рекрутингом, украинская армия смогла подготовить специалистов высокого уровня, которые эффективно уничтожают врага.

