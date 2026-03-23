Война с Ираном становится для США тем, чем вторжение в Украину оказалось для России, – FP

В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, рассчитывая на короткую войну, напоминает автор.

Соединенные Штаты и Израиль действуют по привычной логике в войне с Ираном. Тель-Авив и Вашингтон уверены, что длительные удары, устранение руководства и давление на инфраструктуру могут привести к быстрому политическому коллапсу. В свою очередь, Иран дает понять, что готовится к длительной борьбе.

И развитие событий на Ближнем Востоке чем-то напоминает войну, которую Россия ведет против Украины, пишет Foreign Policy. Отмечается, что опасность заключается не просто в эскалации, а в просчетах с течением времени.

"В феврале 2022 года Россия вторглась в Украину, ожидая короткой войны. Вместо этого она столкнулась с государством, способным выдержать первоначальный удар, приспособиться к длительному давлению и продолжить конфликт гораздо дольше, чем предполагалось изначально. Результатом стало не только изнурительное военное противостояние, но и глобальные экономические потрясения, особенно на энергетических рынках. Подобная динамика может сейчас возникнуть на Ближнем Востоке", – говорится в материале.

Тактика США и Израиля может не сработать

В результате ударов израильских и американских сил было ликвидировано несколько высокопоставленных представителей иранских силовых структур. Но дело в том, что иранская система построена на перекрестных цепочках командования, а полномочия распределены, дублируются и, при необходимости, быстро перераспределяются. Поэтому устранение отдельных лиц, даже на высших уровнях, не обязательно приводит к параличу государства, объясняет автор.

Издание отмечает, что стратегия, которую сейчас реализуют США и Израиль, может привести к политическим уступкам. Однако существует вероятность, что такой подход, наоборот, укрепит готовность Ирана к длительной войне.

Война на Ближнем Востоке влияет на весь мир

Последствия войны на Ближнем Востоке уже выходят далеко за пределы региона. Это влияет на энергоснабжение Европы. В то же время Россия, несмотря на масштабные санкции, вновь приобретает стратегическое значение как альтернативный поставщик энергоресурсов.

"Война России в Украине не ограничилась лишь полем боя. Она трансформировала мировые энергетические рынки, изменила политические альянсы и повлекла за собой издержки далеко за пределами непосредственной зоны конфликта. То, что началось как региональная война, превратилось в глобальное экономическое событие. Длительная война с участием Ирана может развиваться по подобному сценарию", – объясняет издание.

Однако Иран четко заявил, что не заинтересован в прекращении огня, и это принципиально отличает конфликт от событий в Украине. Если прекращение огня предполагает паузу, временную остановку боевых действий, которую можно отменить, то конечная цель Ирана гораздо сложнее – всеобъемлющее урегулирование на многих фронтах.

Поскольку конфликт уже охватывает Ирак, Ливан, Йемен и другие регионы, для деэскалации необходима согласованность действий многочисленных участников. Но каждый из них преследует собственные интересы. И такая ситуация усиливает логику продолжительности конфликта, и само время становится частью стратегии – ставка делается на то, что чем дольше конфликт, тем легче будет убедить стороны пойти на всеобъемлющее прекращение огня.

"Эта динамика напоминает события в Украине, где со временем расширялись определения победы и безопасности, а пространство для компромисса соответственно сужалось. Результатом является расширение разрыва между тем, что достижимо в военном плане в краткосрочной перспективе, и тем, что политически определяется как приемлемое конечное состояние", – говорится в материале.

Риск не в эскалации войны, а в ее затягивании

Система в Иране не стоит на грани краха, а наоборот – готовится к противостоянию. Поэтому больший риск заключается не в эскалации, а именно в затягивании конфликта. Втор отметил, что события на Ближнем Востоке не будут повторять ситуацию в Украине из-за разной географии, союзников и т. д. Однако у них может быть общая определяющая черта: переход от ожидаемой скорости к длительным боевым действиям.

"В этой реальности, как утверждает эксперт по Ирану Мохаммад Али Шабани, главный вопрос заключается уже не в том, какая сторона может нанести самый сильный удар, а в том, какая сторона сможет выдержать дольше всего – и какую нагрузку сможет выдержать глобальная система, прежде чем она тоже станет частью конфликта. Вот в чем заключается новый риск: не просто более масштабная война, а более длительная", – резюмирует автор.

Издание The Economist пишет, что у американского лидера Дональда Трампа есть 4 варианта дальнейшего развития событий в войне с Ираном. Но ни один из этих вариантов не гарантирует Штатам победы.

Между тем Трамп заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана на пять дней. По его словам, США и Иран провели продуктивные переговоры. Примечательно, что Тегеран эту информацию опровергает.

