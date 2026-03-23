Китай готовит туристический батискаф для погружений на километровую глубину

Пока мир увлекается космическим туризмом, для состоятельных путешественников открывается новое направление в глубинах океана.

Китайские инженеры завершили проектирование первого в стране туристического батискафа, способного погружаться на глубину до 1000 метров. Как отмечают в Interesting Engineering, это прямой вызов западным компаниям, которые долгое время доминируют на рынке элитных подводных путешествий.

По данным South China Morning Post, Китайский научно-исследовательский центр судостроения в городе Уси ускоряет работу над проектом, стремясь занять лидирующие позиции в сфере глубоководного туризма. Прототип аппарата планируют завершить к концу 2026 года, а полноценный коммерческий запуск – к 2030-му.

Батискаф сможет перевозить до четырех пассажиров за один рейс. Стоимость подобных "путешествий во внутренний космос" будет варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов.

Видео дня

"Таким образом Китай пытается превратить свои передовые научные разработки в сфере глубоководных исследований в продукт для премиального туристического рынка", – говорится в статье.

Создание аппарата, способного выдерживать давление, в 100 раз превышающее атмосферное на поверхности, является чрезвычайно сложной задачей. Самой большой проблемой стало создание смотрового окна. Впрочем, разработчики заявляют, что нашли решение – прозрачный корпус, который сочетает прочность конструкции с панорамным обзором на 360 градусов. Это позволит туристам безопасно наблюдать за "полуночной зоной" океана.

Что такое "полуночная зона"

Речь идет о глубинах от 1000 до 4000 метров, где царит полная темнота, поскольку солнечный свет туда не проникает. Температура там держится на уровне около 4 °C, а любые организмы – или техника – должны выдерживать как экстремальный холод, так и колоссальное давление воды.

В настоящее время Китай уже имеет десятки туристических подводных аппаратов, однако большинство из них погружаются лишь на 20 метров – фактически на уровень озерных глубин.

Новый батискаф основан на технологиях научных аппаратов "Цзяолун" и "Deep Sea Warrior", которые устанавливали рекорды глубоководных погружений.

Новый китайский проект выходит на узкий, но перспективный рынок, где в настоящее время доминируют западные компании, такие как Triton и U-Boat Worx.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные погружения существует, однако успех проекта будет зависеть от двух ключевых факторов – конкурентоспособной цены и безупречной безопасности.

Отрасль до сих пор приходит в себя после трагедии 2023 года с батискафом "Титан", на котором погибли 5 человек. Именно поэтому вопрос безопасности остается критическим. Несмотря на резонансные инциденты, в частности катастрофу "Титана" и недавнюю смертельную аварию в Красном море, специалисты считают, что сегмент "экстремального туризма" сохраняет устойчивость.

По словам исследовательницы Шеффилдского университета Адель Доран, часть туристов могут отпугивать риски, однако скрытый спрос на рискованные приключения обеспечивает постоянный интерес к таким путешествиям.

Ожидается, что рынок для китайского батискафа будет достаточно большим – интерес уже проявляют туристические агентства и местные органы власти. Для сравнения: погружения на небольшие глубины стоят около 150 долларов, тогда как глубоководные экспедиции – тысячи долларов за билет.

Впрочем, как отмечают эксперты, коммерческий успех проекта полностью зависит от способности совместить высокую цену с гарантиями безопасности пассажиров.

Катастрофы туристических батискафов

Напомним, в 2023 году в Атлантическом океане исчез батискаф с туристами, которые осматривали обломки знаменитого парохода "Титаник", затонувшего в 1912 году. Исчезнувший батискаф принадлежал компании OceanGate Expeditions, специализирующейся на глубоководных экспедициях.

Отмечалось, что туристы заплатили по 250 000 долларов за восьмидневную экспедицию, в программу которой входили погружения на батискафе непосредственно к месту затопления знаменитого лайнера.

В Красном море 27 марта 2025 года затонул туристический батискаф "Синдбад" недалеко от египетской Хургады. Тогда погибло по меньшей мере шесть человек, еще девять получили ранения. Согласно предварительной версии, судно столкнулось с рифом, из-за чего в корпусе образовалась трещина.

