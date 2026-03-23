Снижение ценовых ограничений усугубит риски дефицита электроэнергии в пиковые периоды, – эксперт

Снижение прайс-кепов на рынке электроэнергии может напрямую повлиять на объемы импорта и создать дополнительные риски для энергосистемы в периоды дефицита. Об этом заявил эксперт энергетического рынка Владимир Галущак.

По его словам, ключевым фактором для импорта является соотношение цен между украинским и европейскими рынками. Если предельная цена в Украине существенно ниже уровня в странах ЕС, импорт становится экономически невыгодным.

"Если максимальная цена на украинском РДН будет значительно ниже потенциальных цен на смежных рынках Центральной и Восточной Европы, импорт может потерять экономическую привлекательность", – пояснил Галущак.

Он напомнил, что в зимние периоды цены на европейских рынках могут превышать 120–150 €/МВт·ч, что делает слишком жесткие прайс-кепы прямым барьером для импорта в Украину.

Отдельно эксперт обратил внимание на риски для отдельных направлений поставок, в частности из Словакии и Венгрии, где на доступность электроэнергии могут влиять не только экономические, но и политические факторы. В таких условиях любые дополнительные ограничения, включая низкие прайс-кепы, лишь усиливают уязвимость системы.

Ситуация осложняется сезонными факторами. В летний период растет потребление электроэнергии, в то же время часть атомной генерации традиционно выводится на ремонт. В случае сочетания этих факторов с ограниченным импортом и жесткими прайс-капами рынок может столкнуться с дополнительным дефицитом.

Ранее Андриан Прокип, доктор экономических наук и руководитель энергетических программ Украинского института будущего, заявил, что рекордный импорт этой сложной зимой стал возможен после пересмотра прайс-кепов.