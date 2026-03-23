Главная артерия мира: почему Ормузский пролив важен для мировой экономики

Иран фактически закрыл этот пролив для прохода судов.

Ормузский пролив является жизненно важным маршрутом для экспорта нефти, природного газа и других сырьевых товаров из Персидского залива.

Bloomberg пишет, что морское судоходство через пролив остается практически парализованным уже несколько недель после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану.

Иран расположен над этим стратегическим водным путем и фактически закрыл его для всех судов, кроме тех, которые получили разрешение. Цены на нефть и газ стремительно выросли на фоне остановки транзита через Ормузский пролив, атак на энергетическую инфраструктуру Ближнего Востока и сокращения добычи нефти в Персидском заливе из-за переполнения резервуаров.

В чем заключается значимость Ормузского пролива

Расположенный между Ираном на севере и Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом на юге, Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Его длина составляет 161 километр, а ширина в самом узком месте – 38,6 километра. Судоходный коридор в каждом направлении имеет ширину всего две мили, или 3,2 километра.

Пролив является важной артерией для нефтяного рынка, ведь через него проходит около четверти мировой морской торговли "черным золотом". Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ транспортируют нефть через Ормуз, и большая часть их грузов направляется в Азию – около 85%.

В странах Персидского залива также расположены нефтеперерабатывающие заводы, которые производят большие объемы дизельного топлива, лиголина, используемого для производства пластмасс и бензина, и других нефтепродуктов, которые экспортируются по всему миру через пролив.

Этот водный путь играет доминирующую роль и для рынка сжиженного природного газа. В прошлом году через этот пролив прошла примерно пятая часть мировых поставок СПГ – преимущественно из Катара. Азиатские страны также покупают большую часть этого сверххолодного топлива, поставляемого с Ближнего Востока.

Помимо энергоносителей, Ормузский пролив является важной магистралью для таких товаров, как алюминий, удобрения и даже гелий, который используется в производстве полупроводников.

Иран продолжает транспортировать собственную нефть через Ормузский пролив. По состоянию на середину марта объемы поставок Ирана лишь незначительно снизились по сравнению с довоенным уровнем, тогда как объемы грузов от других экспортеров в регионе упали более чем на 95%.

Остальные страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак, могут транспортировать лишь часть энергоносителей в обход Ормуза. В то же время это занимает больше времени, обходится дороже и может быть сопряжено с другими рисками – например, со стороны союзных Ирану йеменских хуситов, которые угрожают заблокировать южный проход через Красное море и Аденский залив.

Разблокировка Ормузского пролива – последние новости

Вместо помощи США в разблокировании Ормузского пролива союзники предпочитают обеспечить поставки энергоносителей путем договоренностей с Ираном. Так, недавно Япония получила разрешение на проход своих кораблей через Ормуз от Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану 48-часовой ультиматум по открытию пролива, угрожая в противном случае бомбардировать электростанции страны. За несколько часов до истечения этого срока 23 марта он отложил возможные удары на пять дней, заявив, что обе стороны провели "продуктивные переговоры" о прекращении войны.

