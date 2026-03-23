Дизеля в Украине хватит до конца марта: поставки в апреле под вопросом, – Reuters

Оптовые цены на дизельное топливо выросли почти на 50% менее чем за месяц из-за войны на Ближнем Востоке.

Рынок дизельного топлива в Украине обеспечен ресурсом до конца марта, а среднесуточный импорт вырос на 3% – почти до 17 тысяч тонн. В то же время поставки на апрель остаются неопределенными на фоне роста цен, сообщили аналитики консалтинговой компании Enkorr, пишет Reuters.

После российских ракетных ударов, которые фактически уничтожили отечественные нефтеперерабатывающие мощности, Украина стала почти полностью зависимой от импорта топлива – поставки поступают из стран Западной, Центральной и Южной Европы.

При нынешних темпах импорта общий объем поставок в марте может достичь 522 тыс. тонн – почти на уровне марта 2025 года. В то же время в отношении апреля ясности нет: поставщики откладывают решение до последнего момента.

"Переговоры продолжаются, но пока никто не называет конкретных объемов, гарантий и тем более ценовых надбавок", – цитирует консалтинговая компания одного из трейдеров.

Другой трейдер отметил, что оптовые цены на дизель менее чем за месяц выросли почти на 50% из-за войны на Ближнем Востоке. Если конфликт затянется, существуют опасения дальнейшего подорожания.

На прошлой неделе заместитель министра экономики Украины сообщил Reuters, что страна может увеличить посевы рапса на треть – до 1,5 млн гектаров – в случае затяжного конфликта в Иране, поскольку стремительный рост мировых цен на топливо повышает спрос на сырье для производства биодизеля.

Цены на топливо – последние новости

23 марта цены на топливо на украинских АЗС продолжили расти. Больше всего подорожало дизельное топливо – почти на 3 гривни - до 84,22 грн/л. Средняя стоимость бензина марки A-95 выросла на 39 копеек до 71,85 грн/л. Автогазом сегодня заправляют автовладельцев в среднем по 45,53 грн/литр, что на 61 копейку за литр дороже, чем 20 марта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. На фоне этого заявления цены на нефть марки Brent снизились примерно на 7% – до 104 долларов.

