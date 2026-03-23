Покупатель получил стиральный порошок вместо GeForce RTX 5090 за $3200 (фото)

Покупка топовой видеокарты NVIDIA обернулась для геймера неприятным сюрпризом: вместо ожидаемой GeForce RTX 5090 он обнаружил в коробке обычный стиральный порошок. На эту историю обратили внимание в Wccftech.

Инцидент произошел с покупателем из Индии, который заказал на Amazon модель GIGABYTE GeForce RTX 5090 WindForce. По словам пострадавшего, заказ был оформлен с пометкой Fulfilled by Amazon, то есть товар хранился и отправлялся со склада самой компании.

Однако при вскрытии посылки выяснилось, что коробка видеокарты была повреждена, заводские пломбы вскрыты и заклеены скотчем, а внутри находился килограммовый пакет порошка Ghadi стоимостью около $2.

Видео дня

Дополнительные вопросы вызвал и указанный на транспортной наклейке вес посылки – 1,56 кг, тогда как реальная RTX 5090 весит вдвое больше. Это, по мнению пострадавшего, указывает на то, что устройство могли подменить еще до доставки.

Несмотря на видеодоказательства и обращения в службу поддержки Amazon, маркетплейс отказался возвращать деньги. После недели ожидания и обещаний провести расследование компания заявила, что "товар был доставлен корректно" и закрыла запрос.

По словам автора поста, другие покупатели в тот же период также жаловались на аналогичную подмену товара у того же продавца, что может указывать на системную схему мошенничества Сейчас покупатель рассматривает возможность подачи иска для защиты своих прав.

Ситуация вновь поднимает вопрос о рисках покупки дорогостоящего железа у сторонних продавцов на крупных онлайн-площадках. Ранее СМИ писали, что в США вместо RTX 5090 покупателям присылают рюкзаки. Что интересно, эти случаи касаются только моделей Zotac.

