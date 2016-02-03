Порошенко: Абромавичус должен оставаться министром

Об этом говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook.

"Встретился и побеседовал с Айварасом Абромавичусом, которого я пригласил в команду, предоставил украинское гражданство и обратился к фракции "Солидарность" с предложением выдвинуть его на должность министра экономики", - уведомил он.

По словам Порошенко, Абромавичус подтвердил, что в течение всего времени работы в правительстве имел полную поддержку президента его реформаторских инициатив "как непосредственно, так и через Нацсовет реформ".

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"С моей стороны такое содействие гарантировано и в дальнейшем. Считаю, что Айварас должен оставаться министром и продолжать реформы. Он ушел думать", - заявил президент.

По словам главы государства, все, что сегодня озвучил Абрамавичус, должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро.

"Игорь Кононенко обратился к НАБУ и заявил, что готов сотрудничать с ним. Об этом сообщило руководство этого органа. Чем быстрее общество получит ответ на поставленные вопросы, тем лучше", - говорится также в сообщении.

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