НАБУ завело дело на Кононенко по заявлению Абромавичуса

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"В среду, 3 февраля, детективы НАБУ начали проверку фактов, озвученных министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом о возможном вмешательстве в работу МЭРТ со стороны первого заместителя лидера фракции "БПП" Игоря Кононенко и некоторых других народных депутатов. Сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации правонарушения по статье 364 (ч.2) УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением", - отмечается в сообщении.

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В связи с этим сказано, что Абрамовичус будет в ближайшее время приглашен в НАБУ для допроса в качестве свидетеля по фактам, о которых он сообщил во время пресс-конференции 3 февраля 2016 года.

"НАБУ тщательно проверит имеющиеся факты и будет осуществлять все необходимые следственные действия с целью скорейшего установления истины", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, министр экономического развития и торговли Украины Абромавичус принял решение подать в отставку и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже завтра.

Министр подчеркнул, что ключевой причиной его увольнения стал конфликт с заместителем главы фракции "БПП" Игорем Кононенко, который "в последнее время сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды".

"Ни я, ни моя команда не готовы служить прикрытием для обновления старых и создания новых схем в интересах отдельных политических и бизнес-игроков... У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами", - сказал Абромавичус.