Отставку Яценюка снова обсуждают из-за кандидатуры первого вице-премьера – СМИ

Арсений Яценюк отказался подавать кандидатуру первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера, чем вызвал активизацию переговоров о своей отставке. Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источник во фракции "Народный фронт".

Читайте такжеУ Порошенко рассказали, от чего будет зависеть дальнейшее пребывание Яценюка в кресле премьера

"Я думаю, что все это (активизация переговоров за отставку премьера) – троллинг премьера за его отказ подавать кандидатуру Ковальчука на первого вице-премьера", - рассказал собеседник издания.

По словам источника, Яценюку известен план Банковой заменить его на Ковальчука, проведя в Раде голосование за отставку премьера. После этого Ковальчук будет руководить правительством в статусе исполняющего обязанности премьера, пока не будет согласована кандидатура нового главы Кабмина.

Напомним, что за отставку правительства Арсения Яценюка ранее выступили фракции коалиции "Самопомич" и "Батькивщина".