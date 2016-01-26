СМИ: лидеры фракций коалиции собрались на совещание по отставке Яценюка

Как сообщили корреспонденту ZN.UA несколько народных депутатов, лидеры фракций коалиции собрались на срочное совещание, по требованию фракций БПП и "Батькивщина" за десять минут до стандартного перерыва в работе в 14:00.

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В частности, по информации источников, перерыв объявлен для переговоров об отставке Арсения Яценюка и замене его на Владимира Гройсмана, который в настоящее время занимает пост спикера парламента.

Как сообщили изданию депутаты, за отставку Арсения Яценюка готовы голосовать даже около половины фракции "Народного фронта" (40 депутатов). При этом другие депутаты отрицают вероятность его отставки, объясняя действия Юрия Луценко ответом на инициативу премьера о референдуме. По их мнению, недовольство в БПП также вызвало нежелание Арсения Яценюка видеть Виталия Ковальчука первым вице-премьером.

Напомним, что за отставку правительства Арсения Яценюка ранее выступили фракции коалиции "Самопомич" и "Батькивщина".