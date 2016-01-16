Москаль рассказал о похищенном из УСБУ пистолете, который изъяли у представителей "ПС" на Драгобрате

Один из пистолетов, изъятых у представителей «Правого сектора» на Драгобрате, был похищен в феврале 2014 году во время захвата управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

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По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, изъятый у одного из представителей ПС «пистолет Стечкина не трофейный, добытый в бою с сепаратистами или российскими военными на Донбассе». «Этот пистолет похищен 18 февраля 2014 года во время захвата управления СБУ в Ивано-Франковской области и числится в розыске. Тогда же были похищены еще 150 единиц оружия (пистолетов Макарова и Стечкина)», - сообщил Москаль.

«Это же оружие, согласно баллистической экспертизе, было задействовано ими ранее еще в нескольких преступлениях во Львовской и Ивано-Франковской областях», - добавил председатель ОГА.

Он также сказал, что во время работы возглавляемой им Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно событий на Майдане было установлено, что 18 и 19 февраля 2014 года в ходе нападений на помещения подразделений правоохранительных органов было похищено 1 тысяча 223 единицы огнестрельного оружия и 68 921 единиц боеприпасов.

«Еще 14 июня 2014 года я передал материалы ВСК в Генпрокуратуру, однако ни лица, совершившие нападение, ни само похищенное оружие до сих пор не найдены, где оно используется, неизвестно. И если бы не события на «Драгобрате», не всплыл бы и пистолет Стечкина», - утверждает Москаль.

Также Москаль заявляет, что количество желающих попиариться вокруг преступления на «Драгобрате» постоянно увеличивается.

«Ежедневно появляются новые домыслы, спекуляции и откровенная ложь включительно с письмом, написанным якобы от моего имени в «Правый сектор» на русском языке. Сторонники «Правого сектора» уже запутались относительно владельцев «Хаты магната», которые меняются по несколько раз на неделю. А областной совет Ивано-Франковской области вместо того, чтобы дать оценку преступлениям, совершенным задержанными представителями ПС у себя в области, пишет обращение о «Хате магната»! И мало кто опирается на реальные факты вокруг преступления на «Драгобрате», - подчеркнул Москаль.

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Как сообщал УНИАН, 10 января во время конфликта на одной из туристических баз Закарпатья полиция задержала пятерых вооруженных человек, которые позиционируют себя как бойцы «Правого сектора»

По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники пришли в ресторан и потребовали приготовить им еду уже после закрытия заведения. В ответ на отказ со стороны администрации лица применили физическое насилие, причинив телесные повреждения повару и охраннику.