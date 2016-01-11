Конфликт на Драгобрате: на курорт выехала группа "Правого сектора" для выяснения обстоятельств драки
На горнолыжный курорт Драгобрат выехала мобильная группа одного из запасных батальонов ДУК "Правый сектор" для выяснения обстоятельств конфликта, произошедшего на турбазе 10 января.
Об этом сообщили в пресс-службе "Правого сектора".
Отмечается, что данная мобильная группа будет расследовать конфликт на курорте.
"Хотим напомнить, что это не первый случай, когда заведомо провокативным методом наших бойцов втягивали в конфликтные ситуации с целью дискредитации национально-освободительного движения "Правый сектор", - говорится в сообщении.
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Напомним, утром 10 января в поселке Ясиня на территории туристической базы "Хата магната" мужчины в камуфлированной одежде устроили драку с обслуживающим персоналом с применением оружия. Потерпевшие с обеих сторон конфликта доставлены в больницу.
В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны пять человек.
Закарпатские СМИ сообщили, что на турбазе на Драгобрате возникла стычка между представителями "Правого сектора" из других регионов, которые отдыхали на базе, и правоохранителями, в которую вмешалась охрана базы отдыха.
Сегодня Закарпатская областная государственная администрация заявила, что кровавую драку на курорте в поселке Ясиня Раховского района устроили члены "Правого сектора".