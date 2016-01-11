Конфликт на Драгобрате: на курорт выехала группа "Правого сектора" для выяснения обстоятельств драки

Об этом сообщили в пресс-службе "Правого сектора".

Отмечается, что данная мобильная группа будет расследовать конфликт на курорте.

"Хотим напомнить, что это не первый случай, когда заведомо провокативным методом наших бойцов втягивали в конфликтные ситуации с целью дискредитации национально-освободительного движения "Правый сектор", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 10 января в поселке Ясиня на территории туристической базы "Хата магната" мужчины в камуфлированной одежде устроили драку с обслуживающим персоналом с применением оружия. Потерпевшие с обеих сторон конфликта доставлены в больницу.

В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны пять человек.

Закарпатские СМИ сообщили, что на турбазе на Драгобрате возникла стычка между представителями "Правого сектора" из других регионов, которые отдыхали на базе, и правоохранителями, в которую вмешалась охрана базы отдыха.

Сегодня Закарпатская областная государственная администрация заявила, что кровавую драку на курорте в поселке Ясиня Раховского района устроили члены "Правого сектора".