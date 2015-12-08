Стець подал в отставку
Министр информационной политики Юрий Стець уже сегодня передаст в Верховную Раду заявление об отставке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время публичного отчета членов правительства.
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Стець заявил: не оправдались опасения общественности, что созданное год назад министерство станет своеобразным "министерством цензуры" для журналистов.
Вместе с тем, он отметил, что не изменил своего намерения подать в отставку через год работы на посту министра.
"Сегодня я оглашаю свое заявление об отставке, и именно сегодня я его передам в Верховную Раду", - сказал Стець.
Также он добавил, что в дальнейшем, независимо от должности, он будет "помогать коллегам в правительстве. В том числе это касается отношений президентской команды и команды премьер-министра, президента и премьер-министра".