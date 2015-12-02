В ГПУ подозревают, что отдельные судьи "сливают" информацию фигурантам уголовных дел

Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко заявил, что у прокуратуры нет доверия к судьям, поскольку они могут передать информацию о запланированных следственных действиях подозреваемым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Относительно операции по документированию передачи взятки заместителю прокурора Подольского района Киева Алексею Белому Куценко отметил, что у прокуратуры были опасения, что суд может разгласить тайну следствия подозреваемым в совершении этого преступления.

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"Обыскам (по месту жительства Алексея Белого и бывшего прокурора Подольского района столицы Сергея Нечипоренко - УНИАН) помешало недоверие, которое сегодня есть у правоохранителей к отдельным судьям. Мы не верим, что информация не выйдет наружу из стен суда", - сказал Куценко.

Его позицию разделяет также начальник Управления внутренней безопасности СБУ Владислав Косинский.

"Задокументировать это преступление нам помогли изменения в законодательстве: мы смогли обратиться в суд другой области, чтобы получить санкции на оперативно-розыскные мероприятия. Но нам не удалось провести определенные обыски. Мы побоялись обратиться в местные суды, а закон не позволяет нам обратиться в другие суды, чтобы получить санкции на обыски. Поэтому необходимо вносить изменения в законодательство, чтобы мы смогли получить разрешение на обыск в судах других областей», - отметил представитель СБУ.