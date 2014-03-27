ВР приняла в первом чтении законопроект о восстановлении доверия к судьям

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты поддержали предложение о сокращенных сроках подготовки этого законопроекта ко второму чтению.

Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект определяет правовые и организационные основы проведения специальной проверки судей судов общей юрисдикции с целью повышения авторитета судебной власти в Украине и доверия граждан к судебной ветви власти, восстановления законности и справедливости.

Законопроект определяет, что проверка судей проводится в течение одного года с момента формирования состава Временной специальной комиссии, создаваемой в порядке, определенном статьей 4 этого закона. При этом заявления о проведении проверки индивидуально определенного судьи (судей) в соответствии со статьей 3 этого закона могут быть поданы в Временную специальную комиссию юридическими или физическими лицами в течение шести месяцев с момента опубликования в газете ”Голос Украины” сообщения о ее создании.

Проектом предусмотрено, что судья суда общей юрисдикции подлежит проверке в случае принятия им единолично или в коллегии судей следующих решений:

1) об ограничении прав граждан на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций в Украине в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного закона;

2) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оставлении их без изменений, продлении срока содержания под стражей, обвинительных приговоров, решений судов апелляционной и кассационной инстанций о пересмотре обвинительных приговоров, следствием которого не была их отмена, в отношении лиц, которые признаны политическими заключенными, за действия, связанные с их политической и общественной деятельностью;

3) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оставлении их без изменений, продлении срока содержания под стражей, обвинительных приговоров в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного закона;

4) о наложении административных взысканий в виде лишения права управления транспортными средствами на основании статьи 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного закона;

5) о наложении административных взысканий на основании статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного закона;

6) о наложении административных взысканий на основании статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного закона;

7) о наложении административных взысканий на основании статьи 185-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за создание условий для организации и проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного закона;

8) по делам, связанным с проведением выборов в Верховную Раду Украины седьмого созыва, отмены их результатов или лишения статуса народного депутата Украины лица, которое было избрано народным депутатом в Верховную Раду Украины седьмого созыва (проверка судей проводится по инициативе субъекта избирательного процесса, чьи права или интересы нарушены, или по инициативе Высшего совета юстиции);

9) о предоставлении разрешения на проведение следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года;

10) в отношении которых решением Европейского суда по правам человека установлено нарушение Украиной Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе статей 14 и 18 настоящей Конвенции, которые были вызваны действиями или бездействием судьи, которое содержит признаки нарушения присяги судьи.

Согласно проекту, формируется Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции, которая состоит из 15 членов.

Верховный суд Украины назначает во Временную специальную комиссию 5 членов, которые должны быть судьями в отставке, которые в течение последних пяти лет пребывания в должности судьи не занимали административные должности в судах. Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики и Верховная Рада Украины назначают во Временную специальную комиссию по 5 членов - представителей общественности, которые являются гражданами Украины и имеют высшее юридическое образование. Временная специальная комиссия действует при Высшем совете юстиции.

Также проект определяет основные принципы деятельности Временной специальной комиссии (порядок проведения ее заседаний, механизм получения материалов, необходимых для проведения проверки судей и т.д.), меры, которые принимаются по результатам проведения проверки судей.

Разделом II проекта ”Заключительные и переходные положения” предусмотрено, что с момента вступления в силу этого закона полномочия членов Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины прекращаются. Высший совет юстиции и Высшая квалификационная комиссия судей Украины формируются в соответствии с действующим законодательством.