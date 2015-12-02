Закончились полномочия следователей, расследующих дела против представителей прошлой власти - Портнов

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов.

"21 ноября 2015 года у следователей прокуратуры, расследующих самые ключевые уголовные дела против представителей прошлой власти закончились полномочия. Это непосредственно вытекает из норм Уголовного процессуального кодекса Украины, предусматривающего, что подследственность Национального антикоррупционного бюро Украины возникает с момента его создания, но не позднее трёх лет со дня вступления этого Кодекса в силу, то есть с 21 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

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По словам Портнова, "с этого момента закон предусматривает автоматическую потерю полномочий следователей органов прокуратуры, расследующих дела по присвоению и завладению государственным имуществом и имуществом предприятий, легализации и отмыванию преступных доходов, нецелевому использовании бюджетных средств, злоупотреблению властью, получению неправомерной выгоды, незаконному обогащению и другим".

"С указанной даты подозреваемые и разыскиваемые лица могут успешно обжаловать и отменить принятые в этот период решения о розыске, мерах пресечения, аресте имущества и денег, расследовании, сборе доказательств, сообщению о подозрении, направлению в суд обвинительного акта и десятки других", - пишет экс-замглавы АП.

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Также это создаёт юридические возможности для отмены международных санкций против бывших украинских чиновников и их исключению из розыскного списка Интерпола, считает Портнов.

Подарок судьбы.21 ноября 2015 года у следователей прокуратуры, расследующих самые ключевые уголовные дела против предс... Posted by Андрей Портнов on Tuesday, December 1, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что бывший первый заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов, который выиграл в суде ЕС дело по примененных к нему санкций, предполагает, что решение в его пользу может быть использовано другими лицами из «черного списка», но поможет ли это не всем.