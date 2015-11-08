Портнов считает, что решение Cуда ЕС по его делу может быть использовано другими лицами из "санкционного списка"

Бывший первый заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов, который выиграл в суде ЕС дело по примененных к нему санкций, предполагает, что решение в его пользу может быть использовано другими лицами из «черного списка», но поможет ли это не всем.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, говоря о возможных последствиях этого решения суда ЕС.

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«Лица, которые действительно причастны к хищению государственных средств, смогут воспользоваться этим решением», - считает Портнов.

По его словам, в ходе рассмотрения его жалобы европейский суд «изучил все, но ничего не нашел». «Говорить, что все остальные также могут получить такое решение, будет очень оптимистично. Я думаю, что, как один из аргументов, попытаются использовать это решение суда, но это не значит, что суд на это уйдет», - предположил экс-чиновник, добавив, что в «черном списке» есть лица, которые могут быть причастниками к хищение государственных средств. «О некоторых лицах я просто не знаю, почему они включены в список, но точно могу сказать, кто там лишний. Это Елена Лукаш», - подчеркнул он.

Портнов убежден, что украинская власть «должна была прогнозировать» такое решение суда ЕС. «Ведь таким образом получается, что высшие должностные лица Украины создали условия для возможной легализации украденных активов Украины и для возможной легализации лиц в отношении которых были применены санкции», - заявил Портнов.

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Комментируя тот факт, что дело рассматривалось судом ЕС уже после того, как Совет ЕС исключил Портнова из списка лиц, к которым применены меры, он сказал: «Для меня было важно на авторитетной правовой площадке показать, что ЕС нарушил европейские стандарты, и Евросоюзом можно манипулировать, как это сделала украинская власть ... Я не подавал иск к Украине. Моя принципиальная позиция - не спорить со своей страной. Поэтому я обжаловал действия ЕС», - подчеркнул он.

Читайте полный текст эксклюзивного интервью Андрея Портнова для УНИАН.