Все фракции, кроме ОБ, предлагают Раде расследовать нарушения во втором туре в Кривом Роге

Согласно данным на сайте парламента, соответствующий проект постановления №3529 зарегистрирован 26 ноября.

Авторами инициативы являются глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко, заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и председатель депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко.

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Текст документа пока отсутствует.

Напомним, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил ранее, что ЦИК считает законным объявление Юрия Вилкула ("Оппозиционный блок") мэром Кривого Рога.

Согласно информации на сайте ЦИК, Вилкул получил 89 209 голосов (49,25% от проголосовавших), а кандидат "Самопомочи" Милобог - 88 457 голосов (48,83%).

В то же время по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге, о которых заявил ряд партий, открыто уголовное производство.

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Кроме того, за участие своих новоизбранных депутатов Криворожского горсовета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батькивщина" и Радикальная партия исключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.

Позднее Днепропетровский окружной административный суд в полном объеме отказал в удовлетворении иска Милобога, который требовал пересчитать голоса на спецучастках в Ингулецком районе города. Милобог также требовал прекратить полномочия городской избирательной комиссии.