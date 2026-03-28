Индия одобрила покупку российского оружия на $25 миллиардов, - Bloomberg

Индия одобрила закупку вооружений на 2,38 трлн рупий ($25 млрд), включая пять дополнительных российских ЗРК на приблизительно $6,1 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

По данным индийского Минобороны, С‑400 предназначены для перехвата дальнобойных воздушных угроз над ключевыми объектами. У страны уже три таких комплекса, а ещё два ожидаются в ближайшие месяцы.

Отмечается, что это решение может вызвать недовольство США, ранее критикующих Нью‑Дели за сделки с Москвой, но подчёркивает ставку Индии на старого союзника в передовых технологиях.

Видео дня

По данным SIPRI, несмотря на снижение доли, Россия остаётся крупнейшим поставщиком (более трети импорта), при одновременной диверсификации и росте закупок у Франции. Также одобрены модернизация российских истребителей и закупка отечественных ударных беспилотников для наступательных, координированных, разведывательных и наблюдательных миссий.

Продажа российского оружия

Ранее издание Financial Times со ссылкой на западные разведывательные службы писало, что Россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, а также медикаментов и продуктов питания в Иран.

По данным источников, знакомых с разведданными, высокопоставленные чиновники Москвы и Тегерана начали закрытые переговоры о поставках дронов сразу после ударов США и Израиля по иранской столице. Логистика поставок стартовала в начале марта и должна завершиться до конца месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: