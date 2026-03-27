Южная Корея представила новую 8x8-колесную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 40 км

Южнокорейская компания Hanwa Aerospace представила свою новейшую 155-миллиметровую самоходную гаубицу на колесном шасси 8x8, которая основана на гусеничной K9 Thunder, пишет Portfolio.hu.

Отмечается, что 26 марта в социальных сетях был опубликован снимок новой южнокорейской артсистемы. Благодаря новой колесной платформе 8x8 она имеет высокую мобильность.

В издании добавили, что эту разработку Hanwa Aerospace ориентирует на рынки Европы и Ближнего Востока, которым необходимы самоходные гаубицы на колесах.

Новая гаубица получила 155-миллиметровый ствол, снятый с хорошо зарекомендовавшей себя системы K9 Thunder. Система управления огнем также взята из K9. Такая конструкция обеспечивает полную совместимость как с артиллерийскими боеприпасами стандарта НАТО, так и с высокоточными снарядами. При использовании традиционных снарядов дальность стрельбы превышает 40 километров.

В издании подчеркнули, что использование колесного шасси является результатом осознанного инженерного решения. По сравнению с гусеничной версией у этой гаубицы значительно меньше логистических потребностей, выше скорость движения по дорогам и гораздо проще техническое обслуживание.

Благодаря колесному шасси САУ может быстро передислоцироваться в разрозненных районах боевых действий. Несмотря на повышенную мобильность, огневая мощь системы не снижается по сравнению с гусеничной K9.

Какая зарубежная страна будет производить САУ "Богдана"

Ранее стало известно, что в Польше планируют начать производство украинской 155-мм колесной САУ 2С22 "Богдана". Соответствующее совместное предприятие PK MIL SA было создано между польской компанией Ponar Wadowice и украинским Краматорским заводом тяжелого станостроения.

Производство в Польше открывает широкие возможности экспорта "Богданы" в другие страны. Предполагается, что САУ могут получить не только польские вооруженные силы, но и армии других европейских стран.

