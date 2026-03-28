Глобальное потепление может перейти в самоподдерживающуюся спираль, – ученые

Сокращение площади ледяного покрова на полюсах приводит к более быстрому нагреванию океана, что вызывает дальнейшее таяние льда.

Площадь арктического морского льда в этом году сократилась до одного из самых низких уровней за всю историю наблюдений в зимний период – сезон, когда лед обычно активно нарастает. Об этом говорится в новых данных климатологов, обнародованных на фоне беспрецедентных температурных аномалий в различных регионах мира, пишет Independent.

По словам ученых, состояние арктического льда имеет ключевое значение для глобального климата. Белый ледяной покров отражает солнечный свет, тогда как его уменьшение приводит к поглощению большего количества тепла океанами. Как следствие, ускоряется потепление, а также изменяются атмосферные процессы. В то же время таяние льда влияет и на экосистемы – от него зависят белые медведи, тюлени и другие арктические виды, говорят ученые.

Температурные рекорды

Об уменьшении площади льда объявили в то время, когда в марте сразу в нескольких частях мира были зафиксированы температурные рекорды. Речь идет об аномальной жаре в США, Мексике, Австралии, Северной Африке и части Европы. Климатолог Максимилиано Эррера назвал эти явления беспрецедентными.

Видео дня

"Это, безусловно, самая экстремальная волна жары в истории мирового климата", – отметил он, предупредив, что ситуация может еще ухудшиться.

По данным метеорологов, только за последнюю неделю в США температурные рекорды марта были побиты сразу в 16 штатах. В 27 населенных пунктах температура достигала уровня, характерного для самых жарких дней апреля. В Мексике зафиксированы тысячи температурных рекордов, некоторые из которых превысили даже типичные показатели мая. Еще более масштабные отклонения наблюдались в Азии, где, по словам экспертов, "десятки тысяч месячных рекордов были превышены с разницей в 17–19 градусов".

В то же время на другом полюсе планеты фиксировали противоположные экстремумы: в Антарктиде была зарегистрирована рекордно низкая температура для марта – минус 76,4 градуса. Эксперты объясняют, что такие контрасты также могут быть частью общей климатической нестабильности.

Таяние северного льда

Ежегодно арктический лед нарастает зимой и тает летом. В этом году максимальная площадь перед началом таяния составляла около 14,29 млн квадратных километров – почти на уровне прошлого года. Впрочем, этот показатель примерно на 1,36 млн квадратных километров меньше средних значений 1981–2010 годов, что эквивалентно площади, вдвое превышающей территорию Украины.

Как объясняют исследователи, такая тенденция носит долгосрочный характер. "Поскольку температура растет, особенно в полярных регионах, возможностей для образования льда становится меньше, и его площадь в целом уменьшается", – подчеркнул один из ученых. Он добавил, что речь идет не о резком изменении, а о "постепенном снижении зимних максимумов", что также создает предпосылки для более активного летнего таяния.

Именно летний период считается критически важным для климата. Меньшее количество льда означает, что океан поглощает больше солнечной энергии, что, в свою очередь, может влиять на циркуляцию атмосферы и вызывать экстремальные погодные явления. В то же время ученые подчеркивают, что таяние морского льда само по себе не приводит к повышению уровня моря.

Изменения климата: последние новости

Как писал УНИАН, темпы глобального потепления в последние годы выросли: среднее повышение температуры составляет около 0,35 °C, что существенно превышает предыдущий ориентир в 0,2 °C, который фиксировался в течение последних 50 лет. Исследователи, проанализировавшие данные NASA, NOAA и других ведущих научных учреждений, учитывая также природные факторы, такие как вулканическая активность и ураганы, пришли к выводу об ускорении потепления с 2015 года с высокой статистической вероятностью.

Полученные результаты ставят под сомнение предыдущие климатические прогнозы, в частности относительно срока достижения порога +1,5 °C, который может быть преодолен быстрее, чем ожидалось. Ученые связывают дальнейшую динамику с объемами выбросов CO₂ и подчеркивают необходимость быстрого сокращения парниковых газов и перехода к "зеленой" энергетике.

