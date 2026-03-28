Десятки российских дронов атаковали Одессу: в городе пожары и разрушения (видео)

Загорелся жилой дом, информация о пострадавших уточняется.

В ночь на 28 марта российская оккупационная армия начала массированную атаку дронов на Одессу: в городе есть разрушения, вспыхнули пожары.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около часа ночи. Мониторинговые каналы сообщили, что на город надвигается большое количество дронов, вскоре стало известно, что они фиксируются в разных районах Одессы. Начались взрывы, стрельба, слышно, как "Шахеды" жужжат над крышами жилых домов.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что есть попадания в несколько жилых домов, горит многоэтажка.

Затем начальник Одесской МВА Сергей Лысак подтвердил, что в городе есть "прилеты".

"Массированная атака "Шахедов" на город. Предварительно есть разрушения жилого сектора и инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - заявил чиновник.

По состоянию на 2:30 атака на город продолжалась. По данным мониторинговых каналов, на Одессу направлялась очередная группа дронов.

Удары РФ по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 26 марта армия РФ нанесла массированный удар дронами по Одесской области, в результате чего пострадал один из портов на Дунае - были зафиксированы повреждения складских помещений, причалов и административных зданий, а также - на территории отдельных портовых операторов. Кроме того, пострадала энергетическая и промышленная инфраструктура, пострадал 26-летний мужчина. Тысячи людей остались без электроэнергии.

