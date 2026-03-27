США создадут универсальную противодроновую систему, в которой будут РЛС, ракеты и РЭБ

Пентагон объявил запрос информации от производителей вооружения относительно создания решения противовоздушной и противодроновой обороны для легкой пехоты, которая не имеет возможности использовать тяжелую технику.

Как сообщает Defense Express, проект под названием SLED (Self-Loading Equipment Dock) предусматривает создание универсального решения в малых габаритах, которое позволит бороться с дронами 1-3 группы (от FPV-дронов до "Шахедов"), а также уничтожать вертолеты и самолеты непосредственной воздушной поддержки.

Отмечается, что SLED должен быть готовым автономным решением, которое при необходимости можно установить на легкое транспортное средство или наземную роботизированную платформу, способную транспортироваться военно-транспортным самолетом C-130 Hercules. Это должна быть модульная конструкция с открытой архитектурой и максимально эффективная в заданных ограничениях по размерам, весу и энергопотреблению.

Также указаны желательные характеристики SLED. В частности, наличие различных датчиков для поиска угроз, комплекс РЭБ, дистанционное управление с широкой автономностью с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и интеграцией в информационные системы.

Что касается средств уничтожения, то приведен следующий перечень: ракеты Stinger и новые NGSRI, Coyote, APKWS, 30-мм автоматическая пушка XM914, 12,7- и 7,62-мм пулемет. Все это должно транспортироваться в самолете C-130 Hercules и иметь возможность десантирования на парашюте. Кроме того, SLED должен быть создан в очень короткие сроки, а желаемый срок его принятия на вооружение – с 2027 по 2029 год.

США наращивают производство важнейших видов оружия

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны США побуждает крупные оборонные компании наращивать производство некоторых важнейших видов вооружения в арсенале страны.

Недавние соглашения между Пентагоном и некоторыми из крупнейших производителей оружия, направленные на существенное увеличение производства ракет и перехватчиков, свидетельствуют как об ожидаемом спросе на это оружие, так и об обеспокоенности по поводу существующих запасов.

Американские военные в значительной степени полагались на такое оружие, как перехватчики Patriot, ракеты серии SM, перехватчики THAAD и другие. Речь идет о недавних конфликтах, включая американо-израильскую войну с Ираном.

